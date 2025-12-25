Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen

Baumholder, Bahnhof (ots)

Am Dienstag, 23.12.25 gegen 17:50 Uhr kam es im Bereich des Bahnsteiges des Bahnhofes in Baumholder zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Reisenden. Hierbei wurde einer der beiden Personen verletzt, der Beschuldigte entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die Polizei Baumholder bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zur Klärung und Rekonstruktion der genauen Tat und der Tel.: 06783-9910.

