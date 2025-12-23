PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bilanz zum Trierer Weihnachtsmarkt 2025

Trier (ots)

Der Weihnachtsmarkt 2025 in Trier ist aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Die Polizeiinspektion Trier zieht insgesamt eine positive Bilanz der Veranstaltung.

Im Verlauf des Weihnachtsmarktes kam es lediglich zu vereinzelten kleineren Eigentumsdelikten, insbesondere Diebstählen sowie weiteren vereinzelten Einsätzen. Diese bewegten sich im üblichen Rahmen vergleichbarer Großveranstaltungen. Schwerwiegende Straftaten oder sicherheitsrelevante Zwischenfälle wurden nicht verzeichnet.

Die Polizeiinspektion Trier dankt den Besucherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes für ihr umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten sowie den Veranstaltern und Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit. Durch die hohe Präsenz und das gemeinsame Engagement aller Beteiligten konnte ein sicheres Umfeld für alle Gäste gewährleistet werden. Besonders erfreut zeigt sich die Polizeiinspektion Trier über die zahlreichen freundlichen und positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher. Viele Besucherinnen und Besucher richteten lobende Worte an die eingesetzten Weihnachtsmarktstreifen und brachten ihre Wertschätzung für die Präsenz und Ansprechbarkeit der Polizeikräfte zum Ausdruck.

Zum Abschluss wünscht die Polizeiinspektion Trier allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen sicheren Start in das neue Jahr.

