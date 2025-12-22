PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Am Stadion

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 20.12.2025 bis zum 22.12.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Pkw der Marke SEAT. Im genannten Zeitraum war der Pkw auf dem Parkplatz der Pizzeria am Stadion in Birkenfeld abgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde vorsätzlich, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands, die rechte Fahrzeugseite und die Heckklappe des Pkw beschädigt.

Falls es zu relevanten Wahrnehmungen kam, wird höflichst um Kontaktaufnahme mit der zuständigen Polizeiinspektion in Birkenfeld gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
55765 Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33

Tel. 06782 /9910
E-Mail: pibirkenfeld.@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

