PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht bei Aldi in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Auf dem Aldiparkplatz in Hermeskeil wurde am 22.12.2025 im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 12:45 Uhr ein geparkter VW Passat Kombi von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Ein-, oder Ausparken den Passat und fuhr dann einfach davon. Es dürfte sich bei dem Verursacher um einen Pkw gehandelt haben.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hermeskeil entgegen unter der Telefonnummer 06503-91510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
__________________________
Tel: 06503/9151-0
Fax: 06503/9151-50
PiHermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren