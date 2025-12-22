Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erwischt, entwischt - Pkw entkommt Polizei

Trier (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, gegen 23.10 Uhr fiel der Bundespolizei ein dunkelblauer VW, Golf Kombi oder Passat, älteren Baujahrs auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier auf, welcher nachweislich falsche luxemburgische Kennzeichen angebracht hatte. Als der VW, Golf dann in der Matthiasstraße/Ecke Aulstraße mittels Anhaltezeichen einer Kontrolle unterzogen werden sollte, entzog sich dieser der Kontrolle durch Flucht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Flucht über die Aulstraße in Richtung Auf der Weismark, Arnulfstraße, Straßburger Allee, Hans-Böckler-Allee, Metzer Allee und anschließend in Richtung Trier-Olewig fort. Im Bereich Olewiger Straße/Riesling-Weinstraße riss der Sichtkontakt ab und das Fahrzeug konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen durch die Bundes- und Landespolizei nicht mehr festgestellt werden. Bei der Flucht missachtete der Fahrzeugführer mehrfach rot zeigende Lichtzeichenanlagen.

Gesucht werden Zeugen und Hinweisgeber, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt und/oder Pkw machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Trier, Tel.: 0651-983-44250 o. pwtrier@polizei.rlp.de.

