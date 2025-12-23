PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad

Saarburg/Trassem (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es gegen circa 16:45 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in der Saarburger Innenstadt zwischen der Polizei und einem Leichtkraftrad. Die Fahrt ging von der Heckingstraße über die Straße "Am Gymnasium" in Richtung Trassem. Anschließend befuhr das Zweirad den Weg Richtung Campingplatz Leukbachtal, dann über Feld- und Waldwege Richtung Trassem. In der Ortslage Trassem konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Auf dem Weg dorthin wurde den Polizeibeamten von Passanten und Spaziergängern zeitweilig der Weg zu dem flüchtenden Fahrzeug gezeigt. Diese Zeugen oder auch andere Personen die das Geschehen verfolgt haben werden gebeten sich unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

