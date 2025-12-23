POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad
Saarburg/Trassem (ots)
Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es gegen circa 16:45 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in der Saarburger Innenstadt zwischen der Polizei und einem Leichtkraftrad. Die Fahrt ging von der Heckingstraße über die Straße "Am Gymnasium" in Richtung Trassem. Anschließend befuhr das Zweirad den Weg Richtung Campingplatz Leukbachtal, dann über Feld- und Waldwege Richtung Trassem. In der Ortslage Trassem konnte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Auf dem Weg dorthin wurde den Polizeibeamten von Passanten und Spaziergängern zeitweilig der Weg zu dem flüchtenden Fahrzeug gezeigt. Diese Zeugen oder auch andere Personen die das Geschehen verfolgt haben werden gebeten sich unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden."
