Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Trier (ots)

Am 23.12.2025 kam es gegen 10:00 Uhr im Trierer Stadtgebiet zu mehreren Gefährdungen im Straßenverkehr. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen habe eine Fahrerin eines VW Golfs im Bereich des Verteilerrings mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholt. An der Kreuzung Paulinstraße/ Maarstraße/ Maximinstraße habe die Fahrerin einen verkehrsbedingt, am Fußgängerüberweg, haltenden Pkw überholt. Der haltende Pkw habe einen älteren Mann mit Rollator den Fußgängerüberweg passieren lassen wollen. Fußgänger und Pkw-Fahrer sind bislang unbekannt. Laut Angaben des Zeugen wurde der Fußgänger lediglich aufgrund seiner Gehgeschwindigkeit nicht von dem überholenden VW Golf erfasst. Des Weiteren sei die Fahrerin mittig auf der Fahrbahn gefahren, sodass der Zeuge mehrmals abbremsen musste um eine Kollision zu vermeiden.

Zeugenaufruf:

Die Polizeiwache Innenstadt Trier bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls (insbesondere das Überholen an der Kreuzung) sich bei der Polizeiwache Innenstadt Trier unter der Telefonnummer: 0651/ 98344250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt Trier
Telefon: 0651/ 98344250
E-Mail: pwtrier@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

