Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an KFZ

Birkenfeld Nahe (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 22.12.2025 20:00Uhr und dem 23.12.2025 18:00Uhr wurde ein PKW/Seat Ibiza in der Straße Am Pulverturm, 55765 Birkenfeld durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld telefonisch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

