Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten

Birkenfeld (ots)

Am Morgen, des 20.12.2025, gegen 04.15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Birkenfeld zwischen den Lokalitäten Extrablatt und dem Imbiss Mega Döner zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 8 Beteiligten. Laut Aussage eines unbeteiligten Zeugen, dessen PKW durch die Beteiligten im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung beschädigt wurde, hätten sich die Beteiligten in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei bittet daher um Meldungen möglicher Tatzeugen als auch um Meldungen von Beteiligten unter der Telefonnummer 06782-9910.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
Telefax: 06782 99120
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

  25.12.2025 – 22:40

    POL-PDTR: Illegale Müllablagerung bei Gregors Hütte

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Morgen des 22.12.2025 gegen 10:50 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe von Gregors Hütte eine illegale Müllablagerung. Da die Örtlichkeit häuft als Spazierstrecke genutzt wird, kann der Tatzeitraum auf den 21.-22.12.2025 eingegrenzt werden. Vor Ort ergaben sich bisher noch keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld.

    mehr
  25.12.2025 – 22:39

    POL-PDTR: Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen

    Baumholder, Bahnhof (ots) - Am Dienstag, 23.12.25 gegen 17:50 Uhr kam es im Bereich des Bahnsteiges des Bahnhofes in Baumholder zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Reisenden. Hierbei wurde einer der beiden Personen verletzt, der Beschuldigte entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Die Polizei Baumholder bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zur Klärung und Rekonstruktion der genauen Tat und

    mehr
  25.12.2025 – 08:44

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an KFZ

    Birkenfeld Nahe (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 22.12.2025 20:00Uhr und dem 23.12.2025 18:00Uhr wurde ein PKW/Seat Ibiza in der Straße Am Pulverturm, 55765 Birkenfeld durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der PI Birkenfeld telefonisch in Verbindung zu setzen.

    mehr
