POL-PDTR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten

Birkenfeld (ots)

Am Morgen, des 20.12.2025, gegen 04.15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Birkenfeld zwischen den Lokalitäten Extrablatt und dem Imbiss Mega Döner zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 8 Beteiligten. Laut Aussage eines unbeteiligten Zeugen, dessen PKW durch die Beteiligten im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung beschädigt wurde, hätten sich die Beteiligten in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei bittet daher um Meldungen möglicher Tatzeugen als auch um Meldungen von Beteiligten unter der Telefonnummer 06782-9910.

