FW-MG: Brand in Mehrfamilienhaus - sechs Personen gerettet

Mönchengladbach-Eicken, 22.01.2026, 12:27 Uhr, Matthiasstraße (ots)

Am heutigen Mittag kam es zu einem Brand im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen drei Personen im ersten Obergeschoss an einem Fenster und eine weitere Person war auf das Dach des Gebäudes geflüchtet. Eine Person hatte sich noch eigenständig über den Treppenraum ins Freie retten können. Zwei weitere Personen waren vor dem Brandrauch auf eine Dachterrasse geflüchtet. Alle sechs betroffenen Personen wurden durch die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter sowie tragbaren Leitern gerettet. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf kam ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung des Gebäudes zum Einsatz. Aufgrund der Intensität des Brandes sind die Wohnungen im ersten sowie im zweiten Obergeschoss derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistikfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

