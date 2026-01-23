Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Mönchengladbach

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Stadtgebiet, 23.01.2026 (ots)

Seit Dienstbeginn am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen gerufen. Dabei handelte es sich überwiegend um kleinere Einsätze, welche zügig abgearbeitet werden konnten. Lediglich im Stadtteil Eicken musste die technische Rettung einer Person aus dem PKW, aufgrund eines Verkehrsunfalls, durchgeführt werden.

Brandereignisse:

Insgesamt kam es zu fünf Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen. Gründe für das Auslösen waren unter anderem technische Defekte, Wartungsarbeiten, das versehentliche Betätigen eines Handdruckknopfes bei Reinigungsarbeiten und das versehentliche Beschädigen eines Sprinklerkopfes. Durch die Einsatzkräfte mussten keine größeren Maßnahmen eingeleitet werden.

Um 07:18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandgeruch in einer Wohnung in der Maarstraße gerufen. Die Wohnung wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnte keine Verrauchung oder Feuerquelle entdeckt werden.

Technische Hilfeleistungen:

Um 08:19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Autobahnkreuzes Neersen über den eCall eines Fahrzeugs alarmiert. Es handelte sich um einen Auffahrunfall eines LKW und zwei PKWs. Alle Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Keine Person musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Um 11:56 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW im Ortsteil Eicken gerufen. Durch einen internistischen Notfall war der PKW frontal mit dem Bus kollidiert und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und leitete eine technische Rettung des Patienten ein. Der Rettungsdienst übernahm parallel die medizinische Versorgung des Patienten und die Betreuung des am Unfall beteiligten Busfahrers. Der Patient wurde nach der Befreiung, in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert.

Am Abend gegen 18:21 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Autobahnkreuzes Neersen. Hier kam es zu einem Auffahrunfall von zwei PKWs. Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst gesichtet mit Verdacht auf leichte Verletzungen. Zur Abklärung wurden die Personen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte von allen Feuer- und Rettungswachen (Neuwerk, Holt und Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Direktionsdienst und Berichterstatter: Branddirektor Dr. Marcus Hans

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell