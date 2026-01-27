Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: umgekippter LKW - eine verletzte Person

Mönchengladbach (ots)

Um kurz vor 03:00 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach über einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg informiert. Nach ersten Meldungen war ein mit zwei Personen besetzter LKW verunglückt, nähere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Die erst eintreffenden Einsatzkräfte fanden kurz vor dem Parkplatz "Herrather Linde" einen LKW vor, der seitlich liegend im angrenzenden Feld neben der Autobahn zum Stillstand gekommen war. Eine Person hatte das Fahrerhaus bereits eigenständig verlassen können. Eine zweite Person befand sich noch im Führerhaus und war nicht in der Lage, dieses selbstständig zu verlassen. Die Feuerwehr unterstützte die Rettung der eingeschlossenen Person mithilfe tragbarer Leitern. Anschließend wurden beide Personen notfallmedizinisch untersucht. Beim Beifahrer wurden leichte Verletzungen festgestellt. Dieser wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus im Stadtgebiet Mönchengladbach transportiert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen sowie die Bergung des verunfallten Fahrzeugs übernahm. Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Beckrath und Herrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell