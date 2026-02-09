POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Bodenfelder Straße, Samstag, der 07.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr. Ein 72- jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die Bodenfelder Straße in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle stieß er gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, PKW eines 43- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.
