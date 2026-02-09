POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel
Uslar (ots)
Uslar, (go), Am Eichholz, Samstag, der 07.02.2026, 02:55 Uhr. Ein 18- jähriger PKW Fahrer aus Wesertal befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.
