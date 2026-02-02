Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 31.01.2026, 20:00 Uhr, bis zum 01.02.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Börsenstraße in Wilhelmshaven zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Wohnung des Geschädigten einzudringen. Hierzu wurde der Glaseinsatz der Wohnungstür auf bislang unbekannte Weise eingeschlagen. Ein Betreten der Wohnung konnte ausgeschlossen werden. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

