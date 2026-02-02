Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung im Treppenhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.02.2026 gegen 05:45 Uhr kam es in der Salzastraße in Wilhelmshaven im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einer Nachbarschaftsstreitigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Geschädigte im Alter von 19 und 22 Jahren mit einem 25-jährigen Beschuldigten in Streit. In dessen Verlauf stieß der Beschuldigte zunächst eines der Opfer gegen die Brust, wodurch dieses rückwärts stolperte und gegen eine Wand prallte. Im weiteren Verlauf schlug der 19-Jährige dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und nahm diesen zeitweise in einen Schwitzkasten. Die polizeilichen Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

