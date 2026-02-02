PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Versuchter besonders schwerer Diebstahl in Jever - Ermittlungen dauern an

Jever (ots)

In den frühen Morgenstunden des 01.02.2026 kam es in Jever zu zwei Alarmauslösungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten, bei denen derzeit von einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ausgegangen wird. Gegen 03:24 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen eine Alarmauslösung bei einem Fachmarkt für Heimwerkerbedarf im Bereich Am Bullhamm. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Hauptzugangstür des Marktes unter erheblicher Kraftanwendung gewaltsam geöffnet worden war. Die Absuche verlief ohne Antreffen von Beschuldigten. Die daraufhin intensivierte Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die genaue Schadenshöhe. Parallel zur laufenden Einsatzlage wurde gegen 03:37 Uhr eine weitere Alarmauslösung durch ein Sicherheitsunternehmen gemeldet. Diese betraf eine Örtlichkeit im Bereich der Karl-Peters-Straße, etwa 800 Meter vom ersten Ereignisort entfernt. Eine dort durchgeführte Absuche verlief ohne Feststellungen zu strafbaren Handlungen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Alarmauslösungen besteht, ist ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

