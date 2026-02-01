Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei für das Wochenende 30.01-01.02.26

Jever (ots)

Einbruch in Baumarkt in Jever Am 01.02.2026, gegen 03:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Baumarkt, Am Bullhamm 1, in Jever. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Über die Art und Menge des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Fahren ohne Fahrerlaubnis im Wangerland Am 31.01.2026, gegen 11:32 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever die 35-jährige Führerin eines Pkw-Anhänger-Gespanns im Bereich der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um den Anhänger in Kombination mit dem Zugfahrzeug zu führen. Die Fahrzeugführerin erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Brand von Müllcontainern in Hohenkirchen Am 01.02.2026, gegen 04:20 Uhr, gerieten zwei am Straßenrand befindliche Müllcontainer im Bereich der Gorch-Fock-Straße 4 in Hohenkirchen in Brand. Zeugen meldeten den Brand und sahen zwei Personen, die sich zu Fuß in Richtung Anton-Günther-Straße entfernt haben sollen. Eine der Personen soll eine weiße Kapuze getragen haben. Das Feuer wurde durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 31.01.2026, gegen 08:04 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw die Dykhauser Straße in Richtung Dykhausen in Schortens. Aufgrund glatter Fahrbahn und erheblichen Seitenwinden kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

