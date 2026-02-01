PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei für das Wochenende 30.01-01.02.26

Jever (ots)

Einbruch in Baumarkt in Jever

Am 01.02.2026, gegen 03:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus
einem Baumarkt, Am Bullhamm 1, in Jever.
Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt.
Über die Art und Menge des Diebesgutes können noch keine Angaben 
gemacht werden.
Die Ermittlungen hierzu dauern an.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.


Fahren ohne Fahrerlaubnis im Wangerland

Am 31.01.2026, gegen 11:32 Uhr, kontrollierte die Polizei aus Jever 
die 35-jährige Führerin eines Pkw-Anhänger-Gespanns im Bereich der 
Fuhlrieger Allee im Wangerland.
Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau nicht im 
Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um den Anhänger in 
Kombination mit dem Zugfahrzeug zu führen.
Die Fahrzeugführerin erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne 
erforderliche Fahrerlaubnis.


Brand von Müllcontainern in Hohenkirchen

Am 01.02.2026, gegen 04:20 Uhr, gerieten zwei am Straßenrand 
befindliche Müllcontainer im Bereich der Gorch-Fock-Straße 4 in 
Hohenkirchen in Brand.
Zeugen meldeten den Brand und sahen zwei Personen, die sich zu Fuß in
Richtung Anton-Günther-Straße entfernt haben sollen.
Eine der Personen soll eine weiße Kapuze getragen haben.
Das Feuer wurde durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr gelöscht.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen 
können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in 
Jever in Verbindung zu setzen.


Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 31.01.2026, gegen 08:04 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw
die Dykhauser Straße in Richtung Dykhausen in Schortens.
Aufgrund glatter Fahrbahn und erheblichen Seitenwinden kam er mit dem
Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.
Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum.
Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.
Am Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, so dass das Fahrzeug nicht 
mehr fahrbereit war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 10:17

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 30.01.-01.02.26

    Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigungen an Pkw Über das Wochenende wurden in Wilhelmshaven insgesamt fünf Pkw von bislang unbekannten Tätern beschädigt. An drei Pkw wurde jeweils der Lack zerkratzt, wobei davon einem Pkw zusätzlich ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt wurde. An weiteren zwei Pkw wurden einmal in zwei und einmal in einem Reifen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:03

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

    Schortens (ots) - Am 29.01.2026 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten Toyota Auris und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:57

    POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Schortens

    Schortens (ots) - Am 29.01.2026 führte ein 36-jähriger Beschuldigter gegen 14:15 Uhr in der Schooster Straße in Schortens eine Fahrzeugkombination aus einem Pritschen-Transporter mit Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnisklasse zu sein. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt. Gegen die 37-jährige Fahrzeughalterin wurde ein gesondertes Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren