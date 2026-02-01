PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 30.01.-01.02.26

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw
Über das Wochenende wurden in Wilhelmshaven insgesamt fünf Pkw von 
bislang unbekannten Tätern beschädigt.
An drei Pkw wurde jeweils der Lack zerkratzt, wobei davon einem Pkw 
zusätzlich ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt wurde.
An weiteren zwei Pkw wurden einmal in zwei und einmal in einem Reifen
eingestochen.
Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, daher werden mögliche Zeugen 
gebeten, sich unter Tel. 04421-9420 bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfälle aufgrund Eisregen
Der einsetzende Eisregen am Sonntagmorgen forderte nur drei (bis 
10:00 Uhr) gemeldete Verkehrsunfälle in Bereich Wilhelmshaven. Alle 
verliefen glimpflich und verursachten lediglich Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

