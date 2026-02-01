Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 30.01.-01.02.26
Wilhelmshaven (ots)
Sachbeschädigungen an Pkw Über das Wochenende wurden in Wilhelmshaven insgesamt fünf Pkw von bislang unbekannten Tätern beschädigt. An drei Pkw wurde jeweils der Lack zerkratzt, wobei davon einem Pkw zusätzlich ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt wurde. An weiteren zwei Pkw wurden einmal in zwei und einmal in einem Reifen eingestochen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Tel. 04421-9420 bei der Polizei zu melden. Verkehrsunfälle aufgrund Eisregen Der einsetzende Eisregen am Sonntagmorgen forderte nur drei (bis 10:00 Uhr) gemeldete Verkehrsunfälle in Bereich Wilhelmshaven. Alle verliefen glimpflich und verursachten lediglich Sachschäden.
