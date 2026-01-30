Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Schortens

Schortens (ots)

Am 29.01.2026 führte ein 36-jähriger Beschuldigter gegen 14:15 Uhr in der Schooster Straße in Schortens eine Fahrzeugkombination aus einem Pritschen-Transporter mit Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnisklasse zu sein. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei untersagt.

Gegen die 37-jährige Fahrzeughalterin wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, da sie die Nutzung der Fahrzeugkombination zugelassen hatte. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

