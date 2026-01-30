Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Varel
Varel (ots)
Am 29.01.2026, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem versuchten Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 39-jähriger Beschuldigter zwei Schweinebraten aus einer Kühltheke, verstaute diese in seinem mitgeführten Rucksack und beabsichtigte, den Kassenbereich ohne Bezahlung zu passieren. Der Beschuldigte wurde hierbei durch einen Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen und angehalten. Es wurde festgestellt, dass der Mann über ausreichend Bargeld verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
