PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Varel

Varel (ots)

Am 29.01.2026, zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem versuchten Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 39-jähriger Beschuldigter zwei Schweinebraten aus einer Kühltheke, verstaute diese in seinem mitgeführten Rucksack und beabsichtigte, den Kassenbereich ohne Bezahlung zu passieren. Der Beschuldigte wurde hierbei durch einen Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen und angehalten. Es wurde festgestellt, dass der Mann über ausreichend Bargeld verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:21

    POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof

    Wilhelmshaven (ots) - Am 29.01.2026, gegen 19:24 Uhr, kam es im Bereich des Busbahnhofs in der Virchowstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen zwei Beschuldigte im Alter von 13 und 14 Jahren zunächst mit Schneebällen auf mehrere Jugendliche im Alter von 13, 15 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:11

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 26.01.2026, 21:00 Uhr, bis 27.01.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Kolberger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter blauer Pkw der Marke VW vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren