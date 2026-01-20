Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Snackautomat aufgebrochen

Am Montag, 19. Januar 2026 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 05:40 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter einen Snackautomaten am Bahnhof, Neuer Markt, zu öffnen. Sie warfen die Scheibe mit Steinen ein. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 19. Januar 2026 in der Zeit zwischen 15:20 Uhr bis 16:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Burgstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit persönlichen Gegenständen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Holdorf - Diebstahl einer Sattelzugmaschine

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Januar 2026 16:47 Uhr bis Montag, 19. Januar 2026 04:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Sattelzugmaschine, welche bei einer Lagerhalle in der Bahnhofsallee abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) oder Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lohne - Pkw Brand

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 11:55 Uhr meldeten Zeugen einen qualmenden Pkw in einer Tiefgarage in der Marienstraße. Augenscheinlich kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Brandentwicklung in der Motorhaubendämmung. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher zunächst flüchtig

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 07:25 Uhr beabsichtigte ein 78-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw vom Falkenweg nach rechts auf die Dinklager Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 15-jährigen Lohner auf seinem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 15-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Nach einem kurzen Gespräch setzte der 78-Jährige seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Der 78-Jährige konnte wenig später ermittelt. werden.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 07:30 Uhr fuhr eine 71-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw an, als zwei Personen auf einem E-Scooter auf dem Radweg am Vulhopsweg die Fahrbahn kreuzten. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen die beiden 18-jährigen Lohner auf dem E-Scooter leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 16:24 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße. Hierbei beschädigte er den Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Goldenstedt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 59-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,44 Promille aus. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und mit Kennzeichen versehen, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der 59-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfall / Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 20. Januar 2026 gegen 02:08 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Portlandstraße in Richtung Gewerbering. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam in einem trockengelegten Regenwasserrückhaltebecken zum Stehen. Er blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000,00 Euro.

