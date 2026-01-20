Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Mülldeponie

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 23:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Keemoor und verschafften sich Zugang zum Gelände. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Löningen mit ihrem Pkw die Hamstruper Straße. Hierbei geriet der Pkw in einer Rechtskurve ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Erliegen. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell