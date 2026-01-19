Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Schuppen

Bislang unbekannte Täter begaben sich am 18. Januar 2026 gegen 22:38 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Moorkamp und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Schuppen. Sie versuchten unter anderem elektronische Arbeitsgeräte und einen Tresor zu entwenden, bevor sie durch einen Meldenden bei der weiteren Tatausführung gestört wurden. Die drei derzeit unbekannten Täter flüchteten mit einem dunklen Transporter, vermutlich Volkswagen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17.Januar 2026 in der Zeit zwischen 14:20 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW T-Roc in grau, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Oyther Straße abgestellt worden war. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall, Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 17. Januar 2026 gegen 05:50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Lohner Straße, stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung zur Diepholzer Straße/Münsterstraße kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen und die dortige Lichtzeichenanlage. Im Anschluss versuchte der Fahrzeugführer sich gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen. Aufmerksame Zeugen wählten umgehend den Notruf und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung ab, so dass der Fahrzeugführer noch in der Münsterstraße angetroffen werden konnte. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,12 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Lichtzeichenanlage entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Dinklage - Wohnungseinbruch

Am Freitag, 16. Januar 2025 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 20:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Ferdinandstraße. Die bislang unbekannten Täter drangen in das Wohnhaus ein und entwendeten eine unbestimmte Menge an Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell