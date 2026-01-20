PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 07:50 Uhr beabsichtigte eine 29-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw von der Straße Schwaneburger Wieke nach links auf die B 401 aufzubiegen. Ein 64-jähriger Mann aus Barßel befuhr die B 401 in Richtung Papenburg. Er beabsichtigte den vorausfahrenden Pkw, welcher in die Straße Schwaneburger Wieke abbog, zu überholen. Während des Überholvorgangs fuhr die 29-Jährige auf die B 401 auf. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Fahrzeugführer sowie die 01-jährige Mitfahrerin der 29-Jährigen und der 19-Jährige Beifahrer des 64-Jährigen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

