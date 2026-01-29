Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 26.01.2026, 21:00 Uhr, bis 27.01.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Kolberger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter blauer Pkw der Marke VW vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

