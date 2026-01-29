PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 26.01.2026, 21:00 Uhr, bis 27.01.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Kolberger Straße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort ordnungsgemäß abgestellter blauer Pkw der Marke VW vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

