Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brandgeschehen im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses
Varel (ots)
Am 28.01.2026, um 05:02 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand im Bereich der Waisenhausstraße in Varel gemeldet. Der Brandort befand sich im rückwärtigen Bereich eines dortigen Wohnhauses auf einem Grundstück zwischen der Waisenhausstraße und der B437. In Brand geraten waren ein Gartenschuppen mit Anbau sowie ein angrenzender Zaun, die beide aus Holz bestehen.
Der Brandentstehungsort ist nach derzeitiger Spurenlage im Gartenbereich des Grundstücks zu verorten. Dort konnten Flammen sowie eine entsprechende Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Brandursache ist bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Durch das Brandgeschehen wurden zudem Teile der Stromversorgung beschädigt. In der Folge kann es im näheren Umfeld vereinzelt zu Stromausfällen kommen.
