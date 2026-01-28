Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person nach Streitigkeit
Jever (ots)
Am 27.01.2026 gegen 10:55 Uhr kam es in der Waagestraße in Jever zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 28-jähriger Beschuldigter ein Firmenfahrzeug widerrechtlich auf einer nicht zulässigen Parkfläche. Ein Geschädigter sprach den Fahrzeugführer daraufhin an und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu entfernen. Beim anschließenden Anfahrvorgang erfasste der Beschuldigte den Geschädigten mit dem Pkw. Dieser kam zu Boden und erlitt Schmerzen an der Hand.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell