Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person nach Streitigkeit

Jever (ots)

Am 27.01.2026 gegen 10:55 Uhr kam es in der Waagestraße in Jever zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 28-jähriger Beschuldigter ein Firmenfahrzeug widerrechtlich auf einer nicht zulässigen Parkfläche. Ein Geschädigter sprach den Fahrzeugführer daraufhin an und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu entfernen. Beim anschließenden Anfahrvorgang erfasste der Beschuldigte den Geschädigten mit dem Pkw. Dieser kam zu Boden und erlitt Schmerzen an der Hand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

