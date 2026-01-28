Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hausverbot missachtet - Mann verlässt mehrere Geschäfte nicht
Wilhelmshaven (ots)
Am 27.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu mehreren gleichgelagerten Vorfällen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein 52-jähriger Mann zunächst in ein Sonnenstudio und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Im weiteren Verlauf suchte er ein angrenzendes Tattoostudio sowie anschließend eine Physiotherapiepraxis auf und verhielt sich dort in gleicher Weise. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte sich der Mann bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.
