Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hausverbot missachtet - Mann verlässt mehrere Geschäfte nicht

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu mehreren gleichgelagerten Vorfällen. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein 52-jähriger Mann zunächst in ein Sonnenstudio und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Im weiteren Verlauf suchte er ein angrenzendes Tattoostudio sowie anschließend eine Physiotherapiepraxis auf und verhielt sich dort in gleicher Weise. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatte sich der Mann bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

