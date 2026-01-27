Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Schortens

Schortens (ots)

Am 26.01.2026 gegen 17:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Mühlenweg in Schortens zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten drei bislang unbekannte Beschuldigte mutmaßlich Waren aus dem Geschäft und flüchteten, nachdem sie von einer Kassiererin angesprochen wurden. Im Zuge der Flucht wurde eine Eingangstür beschädigt. Zwei der Beschuldigten konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1: - ca. 175 cm groß - Mitte bis Ende 20 Jahre alt - dunkle Cap - dunkler Bart - hellblaue Jeans - dunkelblaue Jacke Person 2: - ca. 175 cm groß - Mitte bis Ende 20 Jahre alt - graue Jogginghose - Mütze - blond-rötlicher Bart Zu der dritten flüchtigen Person liegen keine näheren Beschreibungen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Beschuldigten oder zum Tatgeschehen geben können, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984-930 in Verbindung zu setzen.

