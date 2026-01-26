PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallgeschehen aufgrund der Witterung
Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Ergänzung zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6203937

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und des teilweise sehr glatten Untergrundes kam es im Laufe des Tages zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden im Inspektionsbereich 25 Verkehrsunfälle registriert, davon elf im Stadtgebiet Wilhelmshaven. Überwiegend blieb es bei Sachschäden, in zwei Fällen erlitten Unfallbeteiligte leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

