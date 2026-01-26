Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unfallgeschehen aufgrund der Witterung
Aktualisierung
Wilhelmshaven/Friesland (ots)
Ergänzung zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6203937
Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und des teilweise sehr glatten Untergrundes kam es im Laufe des Tages zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden im Inspektionsbereich 25 Verkehrsunfälle registriert, davon elf im Stadtgebiet Wilhelmshaven. Überwiegend blieb es bei Sachschäden, in zwei Fällen erlitten Unfallbeteiligte leichte Verletzungen.
