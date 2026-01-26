Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrugsmasche - Gewinnversprechen per E-Mail

Varel (ots)

Der Polizei wird derzeit eine Betrugsmasche bekannt, bei der Bürgerinnen und Bürger per E-Mail über einen angeblichen Lottogewinn informiert werden. In der Nachricht mit dem Betreff oder Inhalt "Letzte Benachrichtigung über die Auszahlung des nicht eingeforderten Gewinn Geld" wird behauptet, es bestehe ein Gewinnanspruch in Höhe von 1.250.225,15 Euro. Der angebliche Gewinn wird dabei durch eine vermeintliche "Kommission für internationales Lotto" sowie eine angebliche Anwaltskanzlei in Aussicht gestellt. Um den Gewinn angeblich auszahlen zu können, werden die Empfänger aufgefordert, ein Anmeldeformular auszufüllen und umfangreiche persönliche Daten zu übermitteln. Abgefragt werden unter anderem Personaldaten, Bankverbindungen sowie Kopien von Ausweisdokumenten. Zusätzlich wird die Zahlung von angeblichen Gebühren, unter anderem in Höhe von zehn Prozent der Gewinnsumme an eine angebliche Sicherheitsfirma, verlangt. Bei diesen Nachrichten handelt es sich um einen Betrugsversuch. Die E-Mails werden aktuell massenhaft an viele Empfänger im hiesigen Bereich versandt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Gewinne aus Lotterien nur dann möglich sind, wenn zuvor auch tatsächlich an einer solchen teilgenommen wurde. Seriöse Gewinnbenachrichtigungen fordern weder Vorauszahlungen noch die Übermittlung sensibler persönlicher Daten. Hinweise der Polizei zum Schutz vor Betrug: - Zahlen Sie niemals Geld, um einen angeblichen Gewinn zu erhalten. - Leisten Sie keine Gebühren oder Vorauszahlungen und wählen Sie keine kostenpflichtigen Sonderrufnummern. - Machen Sie keinerlei Zusagen gegenüber unbekannten Absendern. - Geben Sie keine persönlichen Daten weiter, insbesondere keine Telefonnummern, Adressen, Bank- oder Kreditkartendaten sowie keine Kopien von Ausweisen. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen konsequent zurück. - Ordnen Sie entsprechende Nachrichten als Spam ein und löschen Sie diese. Sollten Sie bereits Kontakt zu den Absendern gehabt oder Zahlungen geleistet haben, wird empfohlen, sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

