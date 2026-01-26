POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wangerland (ots) - Am 26.01.2026 gegen 04:26 Uhr kam es auf dem Schulgelände in der August-Hinrichs-Straße im Wangerland zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Fahrradständer in Brand, wobei sich das Feuer teilweise auf eine angrenzende Hecke ausbreitete. In unmittelbarer Nähe befanden sich zudem Müllcontainer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Ein Übergreifen auf ...

mehr