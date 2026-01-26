PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Lahnstraße

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 20.01.2026, 10:14 Uhr, kam es in der Lahnstraße in Wilhelmshaven, unmittelbar vor der Einmündung zur Kanalstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter grauer Pkw der Marke Audi wurde vermutlich beim Vorbeifahren oder Abbiegen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 08:30

    POL-WHV: Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeugen in Sengwarden

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum vom 23.01.2026, 15:30 Uhr, bis zum 25.01.2026, 13:20 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Utterser Landstraße im Stadtteil Sengwarden in Wilhelmshaven zu einem Dieseldiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam die Schlösser der Dieseltanks von drei dort abgestellten Baggern und entwendete anschließend insgesamt rund 600 Liter ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:26

    POL-WHV: Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

    Wilhelmshaven (ots) - Am 25.01.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Allmersstraße im Stadtteil Neuengroden in Wilhelmshaven zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein 43-jähriges Opfer in den Keller des Hauses, um Gegenstände hochzuholen. Eine 68-jährige Beschuldigte schloss wiederholt die Kellertür, da sie den Hausflur als zu kalt empfand. Nachdem ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:37

    POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 23.01.2026 bis 25.01.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss in Jever festgestellt Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 15:20 Uhr, erschien ein 39-Jähriger im Polizeikommissariat in Jever, um einen Sachverhalt in anderer Sache zur Anzeige bringen zu wollen. Nachdem der Mann die Dienstelle mit seinem Pkw aufgesucht hat, wurde durch den aufnehmenden Polizeibeamten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren