Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in der Lahnstraße

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 20.01.2026, 10:14 Uhr, kam es in der Lahnstraße in Wilhelmshaven, unmittelbar vor der Einmündung zur Kanalstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter grauer Pkw der Marke Audi wurde vermutlich beim Vorbeifahren oder Abbiegen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

