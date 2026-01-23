Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Drogenkauf geht schief +++ Bei Auseinandersetzung Messer gezückt +++ Zwei Schlägereien am frühen Morgen +++ Überheblicher Räuber gescheitert +++ Aufbrecher am Werk +++

Wiesbaden (ots)

1. Drogenkauf geht schief,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Donnerstag, 22.01.2026, 20:05 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend ist in Wiesbaden einem Drogenkäufer sein Geld geraubt worden. Der 29-Jährige wollte in den Reisinger Anlagen Cannabis von zwei Unbekannten kaufen. Nachdem er die Ware erhalten und bezahlt hatte, wollte er das Geschäft aufgrund der Qualität der Drogen rückgängig machen. Er gab die Betäubungsmittel zurück und forderte die Rückerstattung seines Geldes. Daraufhin schlug ihm einer der Verkäufer mit der Faust ins Gesicht und beide Drogenhändler liefen davon. Die Täter konnten vom 29-Jährigen lediglich als "afghanisch aussehend" (südwestasiatisch) beschrieben werden. Einer soll eine rot-schwarze Jacke getragen haben.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

2. Bei Auseinandersetzung Messer gezückt, Wiesbaden, Luisenstraße, Donnerstag, 22.01.2026, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter bei einer Auseinandersetzung am Luisenplatz ein Messer gezückt. Ein 24-Jähriger wartete mit einem anderen Mann gegen 23:55 Uhr an der Haltestelle Luisenplatz auf einen Linienbus. Hierbei kam es zu einem Aufeinandertreffen mit einem 20-Jährigen und weiteren flüchtigen Bekannten. Es kam zu einem Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Fäuste flogen und auch mit einem Mobiltelefon zugeschlagen worden sein soll. Der bisher unbekannte Begleiter des 24-Jährigen soll schließlich ein Messer gezogen und die Kontrahenten damit bedroht haben. Anschließend floh der Täter vom Tatort. Die Polizei nahm den Sachverhalt mit den anderen Beteiligten auf und fahndete nach dem Mann mit dem Messer, dieser konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Nun wird wegen Körperverletzungen und Bedrohung ermittelt und unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 um Hinweise gebeten.

3. Zwei Schlägereien am frühen Morgen,

Wiesbaden-Innenstadt, Schulberg/An der alten Synagoge, Donnerstag, 22.01.2026, 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen ist es in der Wiesbadener Innenstadt zu zwei Polizeieinsätzen wegen Schlägereien gekommen. Zunächst wurden die Einsatzkräfte zur Gedenkstätte der alten Synagoge gerufen, da dort ein Mann mit einer Glasflasche zugeschlagen hatte. Ein 52-Jähriger war dort offenbar auf einen namentlich Unbekannten getroffen, der ihm Geld geliehen hatte. Dieses forderte dieser Mann nun zurück und schlug dem 52-Jährigen mehrfach ins Gesicht, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Zudem soll der Täter mit einer Glasflasche zugeschlagen haben. Anschließend verschwand der Schläger in unbekannte Richtung. Der 52-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Kurz darauf gerieten in der Straße "Schulberg" zwei Frauen an der Ausfahrt einer Tiefgarage in Streit. Auch hier wurde eine Glasflasche als Schlagwerkzeug genutzt. Eine 64-Jährige schlug damit ihrer 78-jährigen Kontrahentin auf den Kopf und verletzte sie damit. Passanten gingen dazwischen, trennten die streitenden Frauen und riefen die Polizei. Da sich die Schlägerin nicht ausweisen konnte und stark betrunken war, wurde sie von der Polizeistreife fest- und mit zur Dienststelle genommen. Auf richterliche Anordnung musste die 64-Jährige eine Blutprobe abgeben und den Tag im Polizeigewahrsam verbringen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegengenommen.

4. Überheblicher Räuber gescheitert,

Wiesbaden-Mitte, Langgasse, Donnerstag, 22.01.2026, 17:33 Uhr

(lr) Am frühen Donnerstagabend scheiterte ein Räuber bei einem Diebstahl eines Handys in Wiesbaden-Mitte. Der Dieb sprach eine Jugendliche gegen 17:30 Uhr in der Langgasse an und fragte sie, ob er ihr Handy benutzen dürfte, um jemanden anzurufen. Als sie dies verneinte und weiter ging, packte sie der Ganove an der Schulter und riss sie hin und her, um das Handy zu entwenden. Als dies gelang, versuchte er sich lachend und den Mittelfinger zeigend aus dem Staub zu machen. Jedoch wurde er von zwei aufmerksamen Passanten gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Die Teenagerin wurde bei dem Überfall glücklicherweise nicht verletzt und ist wieder im Besitz ihres Handys. Die Polizeistreife nahm den 33-jährigen Täter fest und mit zur Dienststelle. Später versuchte der Mann sich dem Polizeigewahrsam zu entziehen, was aber erfolglos blieb. Aufgrund seiner geistigen Verfassung wurde er schließlich an eine Fachklinik übergeben. Ein Strafverfahren wegen Raubes leitete die Polizei ein.

5. Einbruch in zwei Kellerräume,

Wiesbaden-Kostheim, Hauptstraße, Mittwoch, 21.01.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 09:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden-Kostheim. Die unbekannten Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr zu den Kellerräumen in der Hauptstraße und auch in diese hinein. Es wurde an den Kellertüren jedoch keine Aufbruchspuren gefunden, ebenso wurde offenbar nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Diebstahl aus einem Transporter,

Wiesbaden-Erbenheim, Köpenicker Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 06:30 Uhr

(lr) In der Nacht zum Dienstag wurden in Wiesbaden-Erbenheim Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem weißen Peugeot Boxer in der Köpenicker Straße und entwendeten aus diesem acht Werkzeuge und drei Akkus.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Elektrogeräte aus Kleinbus entwendet, Wiesbaden-Südost, Welschstraße, Mittwoch, 21.01.2026, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 08:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Wiesbaden Südost zu einem Diebstahl aus einem Kleinbus. Zwischen 18:45 Uhr und 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Welschstraße eine der hinteren Türen eines weißen Fiat Scudo auf und entwendeten eine Verteilerbox für Glasfaser und ein Gerät zum Verbinden von Glasfaser. Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell