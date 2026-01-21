Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Hochwertiges Auto gestohlen +++ Trickdiebe machen Beute in Wohnung +++ Stein gegen Linienbus geworfen +++ Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen verletzt +++

Wiesbaden (ots)

1. Hochwertiges Auto gestohlen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 19.01.2026, 13:30 Uhr bis Dienstag, 20.01.2026 08:00 Uhr

(wie) Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen ist in der Wiesbadener Innenstadt ein hochwertiger Pkw gestohlen worden. Der schwarze Toyota Landcruiser mit den amtlichen Kennzeichen WI-VV 34 ist am Montag gegen 13:30 Uhr im Bereich der Hausnummer 113 abgestellt worden. Als der Fahrer am Dienstag gegen 08:00 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht abgeschleppt worden war und somit von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

2. Trickdiebe machen Beute in Wohnung,

Wiesbaden, Lanzstraße, Dienstag, 20.01.2026, 14:30 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag haben Trickbetrüger in einer Wohnung in Wiesbaden Beute gemacht. Die beiden Unbekannten klingelten an der Wohnung einer Seniorin in der Lanzstraße. Sie gaben vor, als Mitarbeiter der Hausverwaltung gekommen zu sein und wegen eines Wasserschadens die Wohnung überprüfen zu müssen. Einer der Täter ging mit der Bewohnerin in die Küche und lenkte sie dort ab, während sein Komplize Schmuck und eine Uhr aus einem anderen Zimmer entwendete. Anschließend verließen die Männer die Wohnung wieder. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits verschwunden. Die Diebe wurden als osteuropäisch aussehend und dunkel gekleidet beschrieben, zudem hätten sie nicht gut Deutsch gesprochen. Einer soll 40 bis 50 Jahre alt, schlank und knapp 180 cm groß gewesen sein. Er habe eine gelbe Weste, ein Basecap und einen Dreitagebart getragen. Der andere sei stämmig und über 50 Jahre alt gewesen. Er habe lange dunkle Haare mit weißen Ansätzen getragen, die nach hinten gekämmt waren. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

3. Stein gegen Linienbus geworfen,

Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, Dienstag, 20.01.2026, 20:20 Uhr

(wie) In Erbenheim ist am Dienstagabend ein Linienbus von einem Steinewerfer beschädigt worden. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem Linienbus die Berliner Straße. Als er von der Haltestelle Egertraße in Richtung der Barbarossastraße losfuhr, wurde plötzlich von einem unbekannten Täter ein Stein gegen den Bus geworfen. Das Wurfgeschoss durchschlug eine Seitenscheibe nahe der hinteren Eingangstür. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Täter flüchtete zu Fuß und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ob ein Zusammenhang zu der Beschädigung der Anzeigetafel an der Bushaltestelle Egerstraße vom Montagabend mit der Tat in Zusammenhang steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Nun ermittelt die Polizei, Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 entgegengenommen.

4. Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen verletzt, Wiesbaden, Stadtgebiet, Dienstag, 20.01.2026

(wie) Am Dienstag sind bei vier Unfällen im Stadtgebiet vier der schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fußgänger / Radfahrer) verletzt worden, zwei davon schwer. In Biebrich kam es gegen 12:30 Uhr in der Straße der Republik zu einer Kollision zwischen einen Pkw und einer Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Hierdurch wurde die 51-Jährige zu Boden geschleudert und verletzt. Mehrere Zeugen verständigten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um 15:00 Uhr kam es in Delkenheim zu einem weiteren Unfall zwischen einem zu Fuß laufenden Kind und einem Pkw. Der Achtjährige trat hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn des Akazienwegs, knapp vor einen dort fahrenden Suzuki. Der Fahrer konnte trotz langsamer Geschwindigkeit und einer Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind kam zu Fall und wurde verletzt. Der Rettungsdienst behandelte den Jungen und übergab in anschließend in die Obhut seiner Mutter. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bierstadter Straße in Richtung Moltkering. An der Kreuzung mit der Kirchbachstraße bog eine entgegenkommende 83-Jährige mit einem BMW nach links ab und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die Beifahrertür des Pkw und fiel zu Boden. Vom Rettungsdienst wurde der verletzte Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurde gegen 20:50 Uhr ein weiterer Radfahrer im Rheingauviertel. Der 32-Jährige befuhr mit seinem Zweirad den Radweg der Homburger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 4 bog eine 67-Jährige mit einem VW von der Homburger Straße nach links ab, um in eine Tiefgarage einzufahren. Hierbei achtete sie nicht auf den Radfahrer und es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer zu Boden geschleudert wurde. Der Schwerverletzte musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer aufeinander aufzupassen. Insbesondere die Schwächeren im Straßenverkehr zu Fuß und zu Rad werden bei einem Unfall fast immer verletzt und sind auf die besondere Vorsicht der anderen angewiesen. Achten Sie, insbesondere beim Abbiegen, immer besonders auf Personen die zu Fuß oder mit dem Fahrrad sowie Rollern unterwegs sind!

Autobahnpolizei

1. Betrunken Unfall mit Verletzten verursacht, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 20.01.2026, 21:35

(wie) Am späten Dienstagabend kam es auf der A 3 wieder zu einem Unfall im Baustellenbereich, diesmal war eine betrunkene Autofahrerin die Verursacherin. Die 34-Jährige aus Belgien befuhr mit einem Audi die A 3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. Gegen 21:35 Uhr prallte sie im Baustellenbereich kurz vor der von der Rastanlage Medenbach auf dem mittleren der drei Fahrstreifen plötzlich mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss gegen das Heck eines vorausfahrenden Polestars eines Niederländers. Beide Fahrzeuge kamen danach stark beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bei der Kollision wurde ein 20-Jähriger in dem Audi verletzt, ihn brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten der Autobahnpolizei schnell klar, warum es zu dem Zusammenstoß gekommen war: Die Audi-Fahrerin stand erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Frau wurde daher für die weiteren polizeilichen Maßnahmen fest- und mit zu Dienststelle genommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 20.000 EUR.

