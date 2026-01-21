Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei +++ Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger
Wiesbaden (ots)
Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger, Wiesbaden, seit dem 08.12.2025
(wie) Die Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei nach einer 47-jährigen Frau aus Mainz-Kostheim vom 08.12.2025 wird hiermit zurückgenommen. In der Nähe von Eltville wurde die Vermisste tot aufgefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf ein fremdverschuldetes Ableben der 47-Jährigen. Wir bitten, die in der Vermisstenfahndung bereitgestellten Daten und Bilder zu löschen und nicht weiter zu nutzen.
