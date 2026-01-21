PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei +++ Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger, Wiesbaden, seit dem 08.12.2025

(wie) Die Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei nach einer 47-jährigen Frau aus Mainz-Kostheim vom 08.12.2025 wird hiermit zurückgenommen. In der Nähe von Eltville wurde die Vermisste tot aufgefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf ein fremdverschuldetes Ableben der 47-Jährigen. Wir bitten, die in der Vermisstenfahndung bereitgestellten Daten und Bilder zu löschen und nicht weiter zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

