Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei +++ Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 47-Jähriger, Wiesbaden, seit dem 08.12.2025

(wie) Die Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei nach einer 47-jährigen Frau aus Mainz-Kostheim vom 08.12.2025 wird hiermit zurückgenommen. In der Nähe von Eltville wurde die Vermisste tot aufgefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf ein fremdverschuldetes Ableben der 47-Jährigen. Wir bitten, die in der Vermisstenfahndung bereitgestellten Daten und Bilder zu löschen und nicht weiter zu nutzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell