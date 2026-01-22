Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Einbrecher machen beute, einer wird verschreckt +++ Radfahrer schlägt zu +++ Verletzt und eingeklemmt nach Verkehrsunfall +++

Wiesbaden (ots)

1. In Kiosk eingestiegen,

Wiesbaden, Föhrer Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 03:20 Uhr bis 03:30 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen ist im Wiesbadener Sauerland in einen Kiosk eingebrochen worden. Drei maskierte und bisher unbekannte Täter näherten sich gegen 03:20 Uhr dem Kiosk in der Föhrer Straße. Dort hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere. Zwei der Täter entwenden aus dem Verkaufsraum Zigaretten und Spirituosen in größerer Menge. Die Beute füllten die Einbrecher in mitgebrachte Säcke und verließen dann das Gebäude wieder. Gemeinsam mit dem draußen Schmiere stehenden dritten Täter verschwanden die Männer in unbekannte Richtung. Beschrieben wurden die Einbrecher wie folgt:

Täter 1:

- etwas kräftigere Statur - circa 180 cm groß - Vermummung im Gesicht (Sturmhaube) - graue Stoffhandschuhe - schwarze Winterjacke - schwarze Hose - schwarze Sneaker mit weißer Sohle

Täter 2:

- circa 185 cm groß - sportliche Statur - Helles Basecap - Vermummung im Gesicht (schwarze Sturmhaube) - schwarze Stoffhandschuhe - dunkle Steppjacke - dunkle Cargohose - schwarze Boots - trug schwarzen Rucksack (mit kleiner weißer Aufschrift in der Mitte)

Täter 3 (Schmieresteher):

- vollständig schwarz gekleidet - dunkle Handschuhe + Vermummung im Gesicht (Sturmhaube) - hielt zwei Gegenstände (Brecheisen, Schraubendreher) in der Hand

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Tresor,

Wiesbaden, Weinfeldstraße, Mittwoch, 21.01.2026, 19:30 Uhr

(wie) Einbrecher haben am Mittwochabend in einem Wiesbadener Wohnhaus einen Tresor mit Inhalt erbeutet. Die beiden Unbekannten kamen über den Garten zu dem Einfamilienhaus in der Weinfeldstraße. Am Gebäude machten die Täter zunächst die Überwachungskameras unbrauchbar und hebelten dann ein Fenster im Erdgeschoss auf. Das Innere wurde von den Einbrechern durchsucht und schließlich ein Tresor mit Bargeld, Schmuck und Uhren als Inhalt gestohlen. Mit der Beute im Wert von mehreren Tausend Euro verließen die Täter dann das Wohnhaus wieder und verschwanden zu Fuß. Anhand der Videoaufzeichnung gibt es die folgende Beschreibung der Täter: Täter 1

- circa 20-30 Jahre - circa 170-180 cm - schlank bis normal gebaut - dunkle Jacke - dunkle lange Hose - Kapuze über den Kopf gezogen

Täter 2

- circa 20-30 Jahre - circa 175-185 cm (wirkt geringfügig größer als Täter 1) - normal gebaut - Oberbekleidung dunkel - lange Hose - Kapuze oder Mütze

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

3. Einbrecher verschreckt,

Wiesbaden-Märchenland, Froschkönigweg, Mittwoch, 21.01.2026, 18:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist im Wiesbadener Märchenland ein Einbrecher von einem Hausbewohner verschreckt worden. Der Bewohner des Einfamilienhauses im Froschkönigweg hörte gegen 18:30 Uhr plötzlich schlagende Geräusche aus seinem Wohnzimmer. Als er zum Nachsehen das Zimmer betrat, sah er eine Person am Fenster. Der Täter versuchte gerade das Fenster aufzuhebeln. Der Bewohner klopfte gegen die Fensterscheibe und schaltete das Licht im Wohnzimmer an. Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht, offenbar mit einem weiteren Komplizen. Am Fenster entstand Sachschaden. Nun ermittelt die Polizei, Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegengenommen.

4. Kellerabteile aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Lilienthalstraße, Dienstag, 20.01.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 14:20 Uhr

(wie) In Erbenheim sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen worden. Bisher unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Lilienthalstraße und begaben sich in den Keller. Dort gelang es ihnen, unbeobachtet insgesamt vier Kellerabteile gewaltsam zu öffnen und ein Kupferstichgemälde zu entwenden. Über weiteres Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Anschließend verschwanden die Einbrecher mit der Beute.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-2440 um Hinweise.

5. Radfahrer schlägt zu,

Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, Mittwoch, 21.01.2026, 07:50

(wie) Ein Radfahrer hat auf einem Biebricher Feldweg am Mittwochmorgen eine Frau geschlagen. Die 27-Jährige war gegen 07:50 Uhr mit ihrem Hund auf dem Grundweg in der Gartensiedlung entlang des Mosbachs unterwegs. Plötzlich sei der Hund fast von einem Radfahrer angefahren worden, weshalb die Frau dem Mann hinterherrief. Der Radfahrer hielt daraufhin an, stieg vom Rad und schlug der Frau unvermittelt ins Gesicht, wodurch diese an der Lippe verletzt wurde. Anschließend fuhr der Angreifer mit seinem Rad davon. Der Täter wurde beschrieben als:

- mitteleuropäisch/deutsch aussehend

-circa 50 Jahre alt -ungefähr 1,80m groß -dunkelbraunes kurzes Kopfhaar -kurzer brauner Bart -schwarze Jacke -dunkle Hose -Warnweste über der Jacke

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 um Hinweise.

6. Verletzt und eingeklemmt nach Verkehrsunfall, Wiesbaden-Dotzheim, Wilhelm-Leuschner-Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 18:30 Uhr

(wie) Am Mittwochabend ist es in Dotzheim zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen, bei dem auch eine Person im Auto eingeklemmt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 70-Jährige mit einem Hyundai mit überhöhter Geschwindigkeit die Wiesbadener Straße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. An der Kreuzung mit der Wilhelm-Leuschner-Straße kam es dann zur Kollision mit einem von links in die Wiesbadener Straße einbiegenden Renault, der von einer 42-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Renaults verletzt. Die Fahrerin musste aus dem deformierten Fahrzeug befreit werden. Nach einer ersten Behandlung vom Rettungsdienst wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine erste Zeugin konnte noch am Unfallort von der Polizei vernommen werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 EUR. Hinweise zu dem Unfall erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 0611/ 345-2340.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell