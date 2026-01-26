Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.01.2026 gegen 14:50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Allmersstraße im Stadtteil Neuengroden in Wilhelmshaven zu einem polizeilich relevanten Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein 43-jähriges Opfer in den Keller des Hauses, um Gegenstände hochzuholen. Eine 68-jährige Beschuldigte schloss wiederholt die Kellertür, da sie den Hausflur als zu kalt empfand. Nachdem das Opfer die Tür jeweils erneut öffnete, wiederholte sich dieser Vorgang mehrfach. Im weiteren Verlauf zeigte die Beschuldigte dem Opfer den Mittelfinger und hielt ihre Fäuste nahe vor dessen Gesicht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell