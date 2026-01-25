PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven 23.-25.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Pkw ohne Pflichtversicherung

Freitagmorgen (23.01.) gegen 08:00 Uhr stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Paulstraße fest, dass an den Kennzeichen eines Pkw eines 25-jährigen Wilhelmshaveners keine Siegel angebracht waren. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Pkw zuvor bereits aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes entstempelt worden ist.

Den 25-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Zulassung.

