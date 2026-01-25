Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven 23.-25.01.2026
Wilhelmshaven (ots)
Pkw ohne Pflichtversicherung
Freitagmorgen (23.01.) gegen 08:00 Uhr stellte die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Paulstraße fest, dass an den Kennzeichen eines Pkw eines 25-jährigen Wilhelmshaveners keine Siegel angebracht waren. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Pkw zuvor bereits aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes entstempelt worden ist.
Den 25-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Zulassung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell