Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlung auf dem Rathausplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.01.2026 fand in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr eine Versammlung auf dem Rathausplatz in Wilhelmshaven statt. Über diesen Zeitraum wurden vor Ort mehrere Redebeiträge zu dem jeweiligen Versammlungsthema gehalten. Die Versammlung wurde von der Polizei begleitet. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung insgesamt ruhig und geordnet. Es kam zu keinen Störungen oder sicherheitsrelevanten Vorkommnissen. Die Teilnehmenden verhielten sich überwiegend besonnen und hielten sich an die versammlungsrechtlichen Auflagen. Die Versammlung endete gegen 18:45 Uhr. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu Beeinträchtigungen des fließenden oder ruhenden Straßenverkehrs. Polizeiliche Maßnahmen waren über die notwendige Begleitung hinaus nicht erforderlich.

