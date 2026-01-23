Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung wegen Parkplatzes in Jever

Jever (ots)

Am 22.01.2026 kam es gegen 11:35 Uhr auf dem Alten Markt in Jever zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst verbal in Streit über die Nutzung eines freien Parkplatzes. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 62-jähriger Mann von einem 88-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen, lehnte jedoch die Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

