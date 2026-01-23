PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven-Heppens

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 18:34 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Heppens in Wilhelmshaven.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner und gelangte an die Wohnung. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten betreten. In der Wohnung entwendeten die Täter Silberschmuck. Anschließend verließen sie die Wohnung über ein weiteres Fenster.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

