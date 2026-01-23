PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wangerland-Hooksiel

Wangerland (ots)

Im Zeitraum vom 20.01.2026 zwischen 06:00 Uhr und 10:18 Uhr kam es in Wangerland-Hooksiel, im Bereich der Obernstraße am Ende einer dortigen Sackgasse, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Wangerland unter der Telefonnummer 04463 808910 oder beim Polizeikommissariat Jever unter 04461 74490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

