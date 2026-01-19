FW-SG: Gebäudebrand

Solingen (ots) - Am 19.01.2026 wurde die Feuerwehr Solingen um 12:51 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Schule an der Schwertstraße alarmiert. Bei Eintreffen war das Gebäude bereits komplett geräumt, die Schülerinnen und Schüler befanden sich an den Sammelstellen und alle waren unverletzt. Im Chemieraum kam es im Rahmen eines Versuchsaufbaus mit mehreren Bunsenbrennern zu einer leichten Rauchentwicklung. Hierdurch ...

