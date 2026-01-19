FW-SG: Gebäudebrand
Solingen (ots)
Am 19.01.2024 wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Gebäudebrand in die Saarstraße alarmiert. In einem leerstehenden Gebäude brannte im Erdgeschoss Sperrmüll. Der Brand wurde durch einen Trupp mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Da in diesem Gebäude öfter Personen übernachten wurde dieses durch einen weiteren Trupp kontrolliert. Die Feuerwehr war mit den Wachen 1, 3 und der Löscheinheit 13 vor Ort.
