Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherstellung von Fahrradakkus im Rahmen einer Durchsuchung

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.01.2026 wurde im Rahmen einer Durchsuchung eine Gartenlaube im Neuengrodener Weg durchsucht. Im Zuge der Maßnahme wurden zwei Fahrradakkus aufgefunden und sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich bei den sichergestellten Akkus um mögliches Diebesgut aus vorausgegangenen Eigentumsdelikten handeln könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

