THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Sturmtief Elli sorgt für THW-Einsätze in Sachsen Stand 14 Uhr sind 100 ehrenamtliche THW-Kräfte im Einsatz

Altenburg (ots)

Wegen der Sturm- und Schneelage in weiten Teilen Deutschlands sind seit heute Vormittag auch THW-Ortsverbände des Landesverbandes Sachsen, Thüringen im Einsatz.

Bislang konzentriert sich die Einsatzanforderungen auf die Bundesautobahn A4. Hauptaufgabe ist aktuell Freischleppen von LKW. Diese Aufgabe haben rund 100 ehrenamtliche THW-Kräfte der Ortsverbände Chemnitz, Zwickau, Radebeul, Dresden, Kamenz und Bautzen übernommen. Anforderer ist die Landespolizei Sachsen.

Bisher handelt es sich um regionale Einsätze und keine Flächenlage. Wir bereiten uns jedoch auf ein erhöhtes Einsatzvorkommen im Laufe des Tages und am Wochenende vor.

