Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall auf der Posener Straße in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 21.01.2026, gegen 15:23 Uhr, kam es auf der Posener Straße in Wilhelmshaven (Landesstraße 811) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Fahrzeugführer, vom abgetrennten Fahrbahnteil auf die durchgehende Fahrbahn aufzufahren.
Dabei übersah er den von hinten links herannahenden Pkw einer Fahrzeugführerin.
Diese versuchte noch auszuweichen, geriet dabei jedoch auf die Mittelinsel und kam dort zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß wurde die Lenkung des Pkw beschädigt, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.
