Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Beteiligte und Zeugen

Jever (ots)

Am Mittwoch, 21.01.2026, gegen 07:30 Uhr, erschien ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bei der Polizei in Jever und gab an, kurz zuvor einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verursacht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr er die Bahnhofstraße aus Richtung Blaue Straße kommend in Fahrtrichtung Rahrdum. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit bemerkte er zu spät, dass der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf diesen auf.

Der vorausfahrende Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten, sodass die für eine Unfallaufnahme erforderlichen Feststellungen nicht getroffen werden konnten. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Caddy mit FRI-Kennzeichen gehandelt haben. Am Pkw des Anzeigenerstatters entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei Jever bittet den oder die Fahrer/in des weißen VW Caddy sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich unter der Telefonnummer 04461 74490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell