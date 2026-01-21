PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Fensterscheiben der BBS Varel

Varel (ots)

An der Berufsbildenden Schule (BBS) Varel in der Arngaster Straße wurden am 15.01.2026 sowie erneut am 19.01.2026 Sachbeschädigungen an mehreren Fensterscheiben festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Beschädigungen mutmaßlich durch eine Druckluft- oder Federdruckwaffe verursacht. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Das könnte Sie auch interessieren